بهدف رفع نسب التوطين.. “الموارد البشرية” تطلق جائزة العمل لمنشآت القطاع الخاص عبر 3 مسارات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، فتح باب المشاركة في جائزة العمل بنسختها الثانية لمنشآت القطاع الخاص، وهي إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة والامتثال لمعايير بيئة العمل بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها.
وأوضحت الوزارة أن الجائزة تشمل في نسختها الثانية 3 مسارات رئيسية وهي “التوطين”، و”بيئة العمل”، و”المهارات والتدريب”، ويتفرع منها 24 جائزة، وذلك للإسهام في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، ورفع وعي المنشآت، وتحفيزها للاستثمار بتنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية وزيادة معدل استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي.
وأشارت إلى أنه سيتم ترشيح جميع المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة بشكل إلكتروني، ويشترط استكمال مشاركة العاملين في تلك المنشآت في الإجابة على الاستبيان من خلال التسجيل في منصة “قوى”، أو عبر الرابط المباشر .
ودعت الوزارة العاملين في تلك المنشآت إلى المشاركة في الاستبيان وتقييم منشآتهم بما يضمن مزيدًا من الشفافية، وتحقيق الجائزة أهدافها الرئيسية. وفق “أخبار 24”.