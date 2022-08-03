أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، عدم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل انخفاض في الحالات الحرجة والإصابات الجديدة وحالات التعافي من المرض.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 207 حالات إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 20 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 810394 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى انخفاض الحالات الحرجة؛ حيث غادرت 3 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 124 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 304 حالات، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 796406 حالات.
ولفتت إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في مستوى الأمس وهو 9255 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.