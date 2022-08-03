“أوكساچون” تعلن إطلاق برنامجين لدعم المبتكرين وأصحاب الأفكار الرائدة

أعلنت مدينة نيوم الصناعية “أوكساچون” اليوم (الأربعاء)، إطلاق النسخة الأولى من “هاكاثون أوكساچون” بالشراكة مع وزارة التعليم ومسرّعة “بلوسوم” المتخصصة في تعزيز الشمولية في ريادة الأعمال.
وذكرت “أوكساچون” أن الهاكاثون سيقام بالرياض في الفترة من 6 – 8 أكتوبر المقبل بمشاركة جامعات حكومية وخاصة، وهو يهدف إلى دفع منظومة التعاون المشترك في مجتمع الشركات الناشئة في المملكة، من خلال تقديم الدعم الشامل للموهوبين والموهوبات في مجالات الابتكار والتقنية والتصنيع وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.
وأبان الرئيس التنفيذي لأوكساچون “فيشال وانشو” أن “هاكاثون أوكساچون” سيركز على 4 مجالات وهي: التكنولوجيا في خدمة الإنسان، والابتكار لتطوير حلول مستدامة لمواجهة تحديات ندرة المياه، وحلول الطاقة المتجددة، وابتكارات الهيدروجين الأخضر والوقود الكهربائي اللذين يعكسان التزام المملكة باستكشاف بدائل للطاقة النظيفة.
وأشار إلى أنه سيتبع الهاكاثون في وقت لاحق من هذا العام “مسرّعة أوكساچون”؛ وهو برنامج مكثف يستمر 12 أسبوعاً، ويهدف لتزويد مؤسسي الشركات الناشئة في المراحل المُبكرة بالمعرفة والخبرة والموارد وتوفير شبكة من العلاقات لدعمهم وتمكينهم في تأسيس شركاتهم من خلال استقطاب رأس المال والمستثمرين والممولين.
من جهته قال وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، إنّ الشراكة مع “أوكساچون” ستتيح للمشاركين من الجامعات الحكومية والخاصة، الفرصة لتنفيذ أفكارهم الابتكارية وتطوير حلول مستدامة تطوّر مستقبل الصناعات داخل المملكة وخارجها، مبيناً أنه يمكن التسجيل من خلال الرابطين: الأول و الثاني.
وأوضحت المديرة التنفيذية لمسرّعة “بلوسوم” للأعمال إيمان عبد الشكور، أنّ ما يميز مبادرة هاكاثون وبرنامج مسرّعة الأعمال اللاحق، هو تركيزهما على دعم المبتكرين من داخل المملكة، مبينة أن الفرق الثلاثة المتأهلة للتصفيات النهائية في الهاكاثون ستحظى بفرصة المشاركة في “مسرّعة أوكساچون” ومن ثم عرض مفاهيمهم في وقت لاحق. وفق “أخبار 24”.