المدينة المنورة: إلزام مقاول بإعادة سفلتة أجزاء مـن طريق المطار لعـدم مطابقتها المواصفات

ألزمت أمانة منطقة المدينة المنورة، مقاولا بإعادة سفلتة أجزاء مـن طريق المطار، وذلك لعـدم تنفيذها بالجودة المطلوبة.
وقالت أمانة المنطقة إنه جرى إلزام المقاول بكشط أجزاء من الطريق تبين أنها غير مطابقة للمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة، وتحميله التكاليف المالية لأعمال الكشط وإعادة السفلتة.
وأبانت الأمانة أن الفرق التابعة لها تراقب وتتابع كافة المشاريع المنجزة وتعمل على التأكد من تنفيذها وفقاً لأعلى معايير الجودة.
#المدينة_أمانة |
بهدف رفع كفاءة جودة #الطرق
إلزام مقاول بإعادة سفلته أجزاء
مـن طريق المطار لعـدم تحقيق#الجودة المطلوبة.#المدينة_المنورة pic.twitter.com/M8tyUOETu9
— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) August 3, 2022
وفق “أخبار 24”.