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جديد المحليات > غداً.. إعلان نتائج القبول النهائية لطلاب وطالبات جامعات وكليات الرياض
03/08/2022   6:17 م

غداً.. إعلان نتائج القبول النهائية لطلاب وطالبات جامعات وكليات الرياض

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أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية، ظهور نتائج القبول النهائية للطلاب والطالبات المرشحين للقبول في العام الدراسي 1444هـ، يوم غد الخميس، عبر البوابتين المخصصتين للطلاب والطالبات.

وستشمل النتيجة المعلنة الطلاب والطالبات المقبولين في جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية بمنطقة الرياض.

وأوضحت اللجنة أن انتهاء موعد تأكيد القبول عبر البوابتين، الساعة 12 ظهر الأحد القادم 7 أغسطس 2022، الموافق 9 محرم 1444هـ، داعية الطلاب والطالبات المقبولين المبادرة إلى تأكيد القبول عبر الدخول على حساب الطالب أو الطالبة في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد. وفق “أخبار 24”.

وشددت على أنه سيتم استبعاد الطلاب والطالبات الذين لم يؤكدوا قبولهم بعد نهاية الموعد المحدد من بوابتي القبول نهائياً.

غداً.. إعلان نتائج القبول النهائية لطلاب وطالبات جامعات وكليات الرياض

جديد المحليات
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