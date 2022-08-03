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جديد المحليات > للإسهام في تطوير منظومة الإنترنت بالمملكة.. “الاتصالات” تدشّن “جمعية الإنترنت السعودية”
03/08/2022   6:20 م

للإسهام في تطوير منظومة الإنترنت بالمملكة.. “الاتصالات” تدشّن “جمعية الإنترنت السعودية”

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دشَّنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأربعاء) “جمعية الإنترنت السعودية”؛ وذلك بهدف إثراء التنمية المعرفية للموضوعات المتعلقة بالإنترنت من تقنيات وابتكارات وحلول وتوجهات، والإسهام في تطوير منظومة الإنترنت بالمملكة، وتعزيز البحث والتطوير بالمجال.

وتتولى الوزارة الإشراف على الجمعية، حيث سجلت لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ امتداداً لسعي الوزارة في تمكين المملكة رقمياً، وتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً للتقنية والابتكار في المنطقة.

من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الدكتور وليد العريني، أن الجمعية ستعمل على تقديم الخدمات في مجالات الإنترنت من أجل خدمة مجتمع الإنترنت السعودي، مثل الندوات المتخصصة، وتقديم الدورات في مجالات الإنترنت والاستشارات التقنية، إضافة إلى استشارات صناعة محتوى متخصص بالإنترنت والأبحاث في مجالات الإنترنت.

وفق “أخبار 24”.

للإسهام في تطوير منظومة الإنترنت بالمملكة.. “الاتصالات” تدشّن “جمعية الإنترنت السعودية”

جديد المحليات
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