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جديد المحليات > قد تصل إلى 50 درجة.. “الأرصاد” تتوقع ارتفاع درجات الحرارة في الشرقية اعتباراً من غد
03/08/2022   6:22 م

قد تصل إلى 50 درجة.. “الأرصاد” تتوقع ارتفاع درجات الحرارة في الشرقية اعتباراً من غد

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توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية اعتباراً من يوم غد (الخميس)، وحتى الأربعاء المقبل.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى وصول درجة الحرارة العظمى في الشرقية ما بين 47-50 درجة مئوية، بينما تتراوح بين 45 -47 درجة مئوية على الأجزاء الشرقية لمناطق الحدود الشمالية، والقصيم، والرياض بحيث تمتد إلى أجزائها الجنوبية.

وكانت الدمام والأحساء سجلتا اليوم أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 46 درجة مئوية، تليهما رفحاء وعرعر بـ 45 درجة.

وفق “أخبار 24”.

قد تصل إلى 50 درجة.. “الأرصاد” تتوقع ارتفاع درجات الحرارة في الشرقية اعتباراً من غد

جديد المحليات
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