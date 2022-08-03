قد تصل إلى 50 درجة.. “الأرصاد” تتوقع ارتفاع درجات الحرارة في الشرقية اعتباراً من غد

توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية اعتباراً من يوم غد (الخميس)، وحتى الأربعاء المقبل.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى وصول درجة الحرارة العظمى في الشرقية ما بين 47-50 درجة مئوية، بينما تتراوح بين 45 -47 درجة مئوية على الأجزاء الشرقية لمناطق الحدود الشمالية، والقصيم، والرياض بحيث تمتد إلى أجزائها الجنوبية.
وكانت الدمام والأحساء سجلتا اليوم أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 46 درجة مئوية، تليهما رفحاء وعرعر بـ 45 درجة.
🔴اعتباراً من غدٍ #الخميس إلى #الأربعاء القادم، نتوقع ارتفاع درجات الحرارة على #الشرقية حيث تُسجل العظمى “٤٧-٥٠مْ” وتتراوح بين “٤٥-٤٧مْ” على الأجزاء الشرقية لمناطق #الحدود_الشمالية #القصيم #الرياض تمتد إلى أجزائها الجنوبية،”بمشيئة الله”.#صيفك_بوعي#شاركنا_صيفك #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/vwMq3aEXUl
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) August 3, 2022
وفق “أخبار 24”.