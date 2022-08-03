كلية الملك فهد الأمنية تستقبل المتقدمين للالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية الـ66

استقبلت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم (الأربعاء)، الطلبة المتقدمين للالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية الـ66 لحملة الشهادة الثانوية العامة، بعد إعلان نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي بالكلية.
وأكدت الكلية حرصها على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة، مشيرة إلى أن إجراءات القبول ومراحله تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول، والتأكد من هوياتهم، انتهاءً بمرحلتي المقابلة الشخصية، والأشعة.
وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، قد أعلنت قبل أيام نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بالدورة للعام الدراسي 1444 هـ. وفق “أخبار 24”.