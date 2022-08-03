“الخطوط السعودية” تدشن أولى رحلاتها المباشرة بين الرياض وزيورخ

انطلقت صباح، اليوم (الأربعاء)،أولى رحلات الخطوط السعودية المباشرة إلى وجهتها الدولية الجديدة زيورخ في سويسرا؛ وذلك بالتعاون مع برنامج الربط الجوي.
وغادرت الرحلة رقم SV235مطار الملك خالد الدولي بالرياض عند الساعة 8:45 صباحاً، كما تم تخصيص منصة خاصة لإنهاء إجراءات السفر وفريق عمل خاص في صالة المغادرة بالمطار، فضلاً عن قص الشريط إيذاناً ببدء التشغيل.
وأعدت صالة الفرسان الدولية قبل مغادرة الطائرة، حفل توديع بحضور سفير سويسرا لدى المملكة الدكتور أندرياس شالر، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط السعودية للنقل الجوي، أرفيد نيكولاس فون زور موهلين، حيث ودع موظفو “السعودية” الضيوف بهدايا تذكارية متمنين لهم رحلة سعيدة.
وهبطت الطائرة بمطار زيورخ الدولي عند الساعة 14:05 مساءً بالتوقيت المحلي لسويسرا، وجرى استقبال حافل بدأ برش المياه على الطائرة ترحيباً بأول رحلة طيران تجاري مباشر، وتقدم المستقبلين عدد من المسؤولين في فرع “السعودية” بسويسرا بالإضافة إلى القيادات بالمطار. وفق “أخبار 24”.
وبهذه المناسبة، أكد موهلين أن تدشين الوجهة الجديدة “زيورخ” يأتي كإحدى ثمار التعاون البنّاء مع برنامج الربط الجوي، مضيفاً أن “السعودية” ستستثمر زيادة نقاط وصولها في قارة أوروبا إلى تعزيز سمعتها وكسب ولاء المزيد من الضيوف في ظل تطوير منظومة خدماتها التقنية والجوية التي تعزز تجربة السفر.
ومن جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتواصل ببرنامج الربط الجوي، أن هذا النوع من الشراكات المحلية المثمرة هي بمثابة حجر أساس لسلسلة من الشراكات المستقبلية القادمة، والتي تهدف إلى دعم وتحفيز قطاع الطيران وتأسيس مسارات جوية جديدة وتعزيز وتيرة الرحلات الجوية بما يُسهم في تنمية السياحة في المملكة.
من جانبٍ آخر، غادرت أولى رحلات “السعودية” مطار زيورخ الدولي بالرقم (SV234) اليوم عند الساعة 15:20 مساءً بالتوقيت المحلي، ووصلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة 21:55 مساءً بتوقيت المملكة.
يُذكر أن التشغيل إلى زيورخ – ثاني محطة تصل إليها رحلات الخطوط السعودية في سويسرا بعد جنيف – يتم بواقع رحلتين أسبوعياً انطلاقاً من الرياض، وبطائرات من طراز إيرباص (A320) المكونة من 20 مقعداً بدرجة الأعمال، و90 مقعداً بدرجة الضيافة.