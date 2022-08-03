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جديد المحليات > المملكة: إخلاء المنطقة من الأسـلحة النووية مسؤولية جماعية وعدم انضمام إسرائيل للمعاهدة يعزز مخاطر انتشارها
03/08/2022   10:05 م

المملكة: إخلاء المنطقة من الأسـلحة النووية مسؤولية جماعية وعدم انضمام إسرائيل للمعاهدة يعزز مخاطر انتشارها

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أكدت المملكة ضرورة التصدي لانتشار التسـلح النووي في منطقة الشرق الأوسط، والتعامل معه كونه يشكل تهديداً للمنطقة والعالم أجمع.

وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل؛ لدى مخاطبته المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسـلحة النووية، اليوم (الأربعاء)، أن إخلاء الشرق الأوسط من الأسـلحة النووية هي مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي.

وأشار إلى أن المملكة تدعم جميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السـلاح النووي، مؤكداً أن عدم شفافية طهران مع الوكالة الدولية يخرق الميثاق الأممي، خاصة أن ممارساتها تعزز مخاطر الانتشار النووي.

ونوه السفير الواصل بالفشل في تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسـلحة النووية بسبب رفض إسرائيل الانضمام إليها مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن التغاضي عنه، مضيفاً بأن الأصل في المعاهدة أن تحقق للدول غير النووية ضمانة أمنية بعدم إساءة استخدام الطاقة الذرية لأغراض التسـلح. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن هذه الضمانة مفقودة في الشرق الأوسط ما دامت إسرائيل ترفض الانضمام للمعاهدة، وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

المملكة: إخلاء المنطقة من الأسـلحة النووية مسؤولية جماعية وعدم انضمام إسرائيل للمعاهدة يعزز مخاطر انتشارها

جديد المحليات
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