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جديد المحليات > مدير عام البحث والتطوير بـ”الأرصاد”: يكشف أسباب الحالة المدارية على المنطقة
03/08/2022   10:05 م

مدير عام البحث والتطوير بـ”الأرصاد”: يكشف أسباب الحالة المدارية على المنطقة

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كشف الدكتور ياسر الخلاف مدير عام البحث والتطوير والابتكار في المركز الوطني للأرصاد عن أسباب الحالة المدارية الذي تأثرت بها المنطقة خلال الأيام الماضية .

وقال الدكتور ياسر الخلاف لموقع “أخبار 24”: إن الحد الفاصل المداري الذي تكون كان نتيجة لالتقاء كتلتين من الهواء الرطب، كتلة محملة برطوبة عالية قادمة من البحر العربي، وأخرى قادمة من الشمال جافة ونوعاً ما معتدلة.

وأضاف أنه عند التقاء الكتلتين مع بعضها تتكون عملية الرحاء، والتي تعتبر حالة مدارية حيث يحدث نشاط تتكون منه السحب الركامية التي ينتج عنها أمطار غزيرة .

وعن نهاية الموجة المدارية أكد الخلاف أن هذه الموجة تستمر من الشمال إلى الجنوب وكذلك العكس، كـ”الموجة”، على حسب طول الكتلتين السابقتين، حيث يكون هناك نشاط في الرياح وعدم استقرار بالطقس، وتكون السحب والأمطار الغزيرة التي تأثرت بها الكثير من دول الخليج والمملكة كان آخرها محافظة ينبع والمدينة والمنورة.

مدير عام البحث والتطوير بـ”الأرصاد”: يكشف أسباب الحالة المدارية على المنطقة

جديد المحليات
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