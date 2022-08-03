بالفيديو والصور.. الأخضر الشاب يفوز بخماسية أمام فلسطين ويتأهل لنهائي كأس العرب تحت 20 عامًا

فاز المنتخب الوطني تحت 20 عامًا، بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم (الأربعاء) بنظيره الفلسطيني ضمن منافسات دور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العرب للشباب.
وتقدم المنتخب الوطني بهدف في الدقيقة (36) عن طريق لاعبه محمد سليمان قبل أن يُضيف زميله عبدالله رديف الهدف الثاني في الدقيقة (45) لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدفين نظيفين.
وعاد عبدالله رديف للتسجيل مرة أخرى في الشوط الثاني من المباراة بتسجيل الهدف الثالث للأخضر في الدقيقة (65) قبل أن يضيف عبدالعزيز العليوة الهدف الرابع بالدقيقة (67) ثم سجل صالح الرحماني الهدف الخامس بالدقيقة (87).
وينتظر الأخضر الشاب بعد فوزه أمام نظيره الفلسطيني الفائز من مباراة المنتخب المصري والجزائري التي تُقام اليوم ضمن منافسات الدور ذاته، ليواجهه في نهائي البطولة. وفق “أخبار 24”.
وجاء تشكيل الأخضر الشاب الأساسي لمواجهة فلسطين كالآتي: أسامة المرمش، سويلم المنهالي، محمد سليمان، محمد الدوسري، سالم النجدي، عبد الله العنزي، عبد الملك العييري، مصعب الجوير، عبد الله الزيد، عبد العزيز العليوة، عبد الله رديف.
ويدخل الأخضر ـ صاحب الضيافة ـ البطولة بصفته حامل اللقب الذي كان قد توج به في النسخة الماضية التي أقيمت في مصر العام الماضي، وذلك بعد فوزه على نظيره الجزائري في المباراة النهائية.
#محمد_سليمان يسجل الهدف الأول لـ #الأخضر في شباك #فلسطين#السعودية 1 – 0 #فلسطين#السعودية_فلسطين#كأس_العرب_للشبابpic.twitter.com/jVmPLtg8gi
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) August 3, 2022
الدقيقة 45.. #عبدالله_رديف يسجل الهدف الثاني لـ #الأخضر في شباك #فلسطين#السعودية 2 – 0 #فلسطين#السعودية_فلسطين#كأس_العرب_للشبابpic.twitter.com/uFrfy6PT3b
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) August 3, 2022
الدقيقة 65.. #عبدالله_رديف يعزز النتيجة ويسجل الهدف الثالث لـ #الأخضر في شباك #فلسطين#السعودية 3 – 0 #فلسطين#السعودية_فلسطين#كأس_العرب_للشبابpic.twitter.com/KlN42JNkNQ
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) August 3, 2022
الدقيقة 67.. عبدالعزيز_العليوة يسجل الهدف الرابع لـ #الأخضر في شباك #فلسطين#السعودية 4 – 0 #فلسطين#السعودية_فلسطين#كأس_العرب_للشبابpic.twitter.com/aM1anOxQSe
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) August 3, 2022
البديل صالح الرحماني يضيف الخامس للمنتخب السعودي ⚽️💚 #السعودية_فلسطين
نصف نهائي #كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب 2022 pic.twitter.com/n6sKEZevy3
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 3, 2022