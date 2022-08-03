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رياضة > بالفيديو والصور.. الأخضر الشاب يفوز بخماسية أمام فلسطين ويتأهل لنهائي كأس العرب تحت 20 عامًا
03/08/2022   10:05 م

بالفيديو والصور.. الأخضر الشاب يفوز بخماسية أمام فلسطين ويتأهل لنهائي كأس العرب تحت 20 عامًا

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فاز المنتخب الوطني تحت 20 عامًا، بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم (الأربعاء) بنظيره الفلسطيني ضمن منافسات دور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العرب للشباب.

وتقدم المنتخب الوطني بهدف في الدقيقة (36) عن طريق لاعبه محمد سليمان قبل أن يُضيف زميله عبدالله رديف الهدف الثاني في الدقيقة (45) لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدفين نظيفين.

وعاد عبدالله رديف للتسجيل مرة أخرى في الشوط الثاني من المباراة بتسجيل الهدف الثالث للأخضر في الدقيقة (65) قبل أن يضيف عبدالعزيز العليوة الهدف الرابع بالدقيقة (67) ثم سجل صالح الرحماني الهدف الخامس بالدقيقة (87).

وينتظر الأخضر الشاب بعد فوزه أمام نظيره الفلسطيني الفائز من مباراة المنتخب المصري والجزائري التي تُقام اليوم ضمن منافسات الدور ذاته، ليواجهه في نهائي البطولة. وفق “أخبار 24”.

وجاء تشكيل الأخضر الشاب الأساسي لمواجهة فلسطين كالآتي: أسامة المرمش، سويلم المنهالي، محمد سليمان، محمد الدوسري، سالم النجدي، عبد الله العنزي، عبد الملك العييري، مصعب الجوير، عبد الله الزيد، عبد العزيز العليوة، عبد الله رديف.

ويدخل الأخضر ـ صاحب الضيافة ـ البطولة بصفته حامل اللقب الذي كان قد توج به في النسخة الماضية التي أقيمت في مصر العام الماضي، وذلك بعد فوزه على نظيره الجزائري في المباراة النهائية.

الأخضر الشاب يفوز برباعية أمام فلسطين ويتأهل لنهائي كأس العرب تحت 20 عامًا

الأخضر الشاب يفوز برباعية أمام فلسطين ويتأهل لنهائي كأس العرب تحت 20 عامًا

الأخضر الشاب يفوز برباعية أمام فلسطين ويتأهل لنهائي كأس العرب تحت 20 عامًا

الأخضر الشاب يفوز برباعية أمام فلسطين ويتأهل لنهائي كأس العرب تحت 20 عامًا

الأخضر الشاب يفوز برباعية أمام فلسطين ويتأهل لنهائي كأس العرب تحت 20 عامًا

الأخضر الشاب يفوز برباعية أمام فلسطين ويتأهل لنهائي كأس العرب تحت 20 عامًا

بالفيديو والصور.. الأخضر الشاب يفوز بخماسية أمام فلسطين ويتأهل لنهائي كأس العرب تحت 20 عامًا

رياضة
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