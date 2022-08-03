المملكة تتقدم رسميًا بطلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في “تروجينا” بنيوم

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم (الأربعاء)، تقدمها بطلب للمجلس الأولمبي الآسيوي لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في “تروجينا” بنيوم، والتي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي.
وتضمن الطلب استعراض الرؤية الطموحة للمملكة التي ستدعم “تروجينا” لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر في شتاء القارة الآسيوية، والذي يُتوقع أن تشارك فيه أكثر من 32 دولة في أبرز المسابقات الشتوية، بتقديم بنية مستقبلية تمزج بين التقنية الحديثة والحفاظ على الطبيعة الخلابة التي تميزها.
وقال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “الدعم السخي وغير المسبوق الذي تحظى به كافة القطاعات عامة والقطاع الرياضي على وجه الخصوص من قبل قيادتنا الرشيدة ومتابعة واهتمام ولي العهد، جعل من المملكة وجهة عالمية لأهم الأحداث الرياضية”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “طلب استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية يعد تأكيداً على التنوع الجغرافي والبيئي والثروة الطبيعية التي تتمتع بها المملكة وترغب مشاركتها مع العالم”.
وتعد المملكة، في حال استضافة الدورة، أول دولة في غرب القارة تستعد لاحتضان هذا الحدث، بعد أن استضافته كل من اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية وكازاخستان ابتداءً من عام 1986.
يذكر أن المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، سوف يجتمع في كمبوديا مطلع شهر أكتوبر القادم قبيل انعقاد الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي يوم 4 أكتوبر، والتي تعتبر الجهة العليا للمصادقة على قرارات منح حقوق الاستضافة لدورات الألعاب الآسيوية بمختلف مسمياتها.