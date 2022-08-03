نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تتضمن التعاون في التنقيب والإنتاج والتكرير.. “أرامكو” توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للبترول
03/08/2022   10:05 م

تتضمن التعاون في التنقيب والإنتاج والتكرير.. “أرامكو” توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للبترول

+ = -
495

وقّعت شركة “أرامكو “، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للبترول والكيميائيات (ساينوبك) تغطي عدة مجالات لتعاون محتمل بين الطرفين في المملكة.

وأوضحت “أرامكو” أن المذكرة تهدف إلى تحديد مسارات التعاون الاستراتيجي بين أرامكو السعودية وساينوبك في المملكة، وبناء علاقة طويلة الأجل بين الشركتين ومشاريعهما المشتركة القائمة في الصين والمملكة.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو، محمد القحطاني، إن هذا التعاون سيساعد في تعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع شركة ساينوبك في مجالات رئيسة تحقق منفعة متبادلة داخل المملكة.

من جهته قال رئيس شركة ساينوبك، يو باوكاي، إن أرامكو شريك مهم للغاية، وقد أسفرت تلك الشراكة عن تعاون مثمر بين الشركتين، وتوقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار بداية جديدة لشراكتنا في المملكة. وفق “أخبار 24”.

وتشمل مجالات التعاون المحتمل: تقييم فرص التكامل في التكرير والبتروكيميائيات، الهندسة، والمشتريات، والإنشاءات، وخدمات حقول النفط، وتقنيات قطاعي التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة والتسويق، إلى جانب التعاون في احتجاز الكربون وعمليات الهيدروجين. كما ستبحث الشركتان فرص إنشاء مركز تصنيع محلي في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

ويُبنى هذا التعاون بين الشركتين على عدد من المشاريع المشتركة القائمة، وهي: شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات، وساينوبك سينمي (فوجيان) للبترول (SSPC) في الصين، وشركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير (ياسرف) في المملكة.

تتضمن التعاون في التنقيب والإنتاج والتكرير.. “أرامكو” توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للبترول

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885221589.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.