تتضمن التعاون في التنقيب والإنتاج والتكرير.. “أرامكو” توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للبترول

وقّعت شركة “أرامكو “، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للبترول والكيميائيات (ساينوبك) تغطي عدة مجالات لتعاون محتمل بين الطرفين في المملكة.
وأوضحت “أرامكو” أن المذكرة تهدف إلى تحديد مسارات التعاون الاستراتيجي بين أرامكو السعودية وساينوبك في المملكة، وبناء علاقة طويلة الأجل بين الشركتين ومشاريعهما المشتركة القائمة في الصين والمملكة.
وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو، محمد القحطاني، إن هذا التعاون سيساعد في تعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع شركة ساينوبك في مجالات رئيسة تحقق منفعة متبادلة داخل المملكة.
من جهته قال رئيس شركة ساينوبك، يو باوكاي، إن أرامكو شريك مهم للغاية، وقد أسفرت تلك الشراكة عن تعاون مثمر بين الشركتين، وتوقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار بداية جديدة لشراكتنا في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتشمل مجالات التعاون المحتمل: تقييم فرص التكامل في التكرير والبتروكيميائيات، الهندسة، والمشتريات، والإنشاءات، وخدمات حقول النفط، وتقنيات قطاعي التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة والتسويق، إلى جانب التعاون في احتجاز الكربون وعمليات الهيدروجين. كما ستبحث الشركتان فرص إنشاء مركز تصنيع محلي في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).
ويُبنى هذا التعاون بين الشركتين على عدد من المشاريع المشتركة القائمة، وهي: شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات، وساينوبك سينمي (فوجيان) للبترول (SSPC) في الصين، وشركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير (ياسرف) في المملكة.