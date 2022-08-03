“المياه الوطنية” تعلن طرح وترسية 1429 مشروعاً بقيمة 108 مليارات ريال

أعلنت شركة المياه الوطنية، عزمها طرح وترسية 1429 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 108 مليارات ريال، والتي تعد أضخم حزمة مشاريع في قطاع توزيع المياه.
وأكد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، أن هذه الحزمة من المشاريع امتداد للدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وستسهم في تحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية السعودية 2030، في المجالات البيئية والمائية والاقتصادية والتنموية.
وأوضح أن المشاريع موزعة على 13 منطقة إدارية من مدن ومحافظات في القطاعات الستة كافة؛ إذ خصص للقطاع الغربي “منطقة مكة المكرمة” 353 مشروعاً بقيمة تجاوزت 38.96 مليار ريال، فيما سيتم تنفيذ 240 مشروعاً بالقطاع الأوسط “منطقة الرياض” بقيمة تتجاوز 14.19 مليار ريال.
وأضاف أنه تم تخصيص 215 مشروعاً للقطاع الشمالي، ويضم مناطق: القصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية بقيمة تجاوزت 12.95 مليار ريال، وللقطاع الجنوبي الذي يضم مناطق: عسير، وجازان، ونجران، والباحة 328 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 15.3 مليار ريال، كما خُصص للقطاع الشمالي الغربي ويضم منطقة المدينة المنورة، ومنطقة تبوك 162 مشروعاً بإجمالي تجاوز 7.7 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وعلى مستوى القطاع الشرقي “المنطقة الشرقية”، فخُصص له 117 مشروعاً بقيمة تجاوزت 16.17 مليار ريال، بالإضافة إلى 14 مشروعاً داعماً لمختلف القطاعات بقيمة تجاوزت 2.72 مليار ريال.
وشدد الشبل على التزام الشركة بتنفيذ هذه المشاريع بأعلى جودة، مبيناً أنها ستسهم أيضاً في زيادة نسبة المحتوى المحلي، وستنعكس بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي في المملكة، خصوصاً نشاط المصانع وسوق المقاولات، بالإضافة إلى الفرص الوظيفية التي ستوفرها.