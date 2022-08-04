نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طقس اليوم.. درجات الحرارة تعاود الارتفاع واستمرار فرص هطول الأمطار بمعظم المناطق
04/08/2022   7:04 ص

طقس اليوم.. درجات الحرارة تعاود الارتفاع واستمرار فرص هطول الأمطار بمعظم المناطق

+ = -
807

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) في مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن الفرصة لا تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وأضاف أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي). وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (40 درجة في مكة المكرمة، و42 درجة في المدينة المنورة، و43 درجة في الرياض، و45 درجة في الدمام، و37 درجة في جدة).

طقس اليوم.. درجات الحرارة تعاود الارتفاع واستمرار فرص هطول الأمطار بمعظم المناطق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885221617.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.