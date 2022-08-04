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جديد المحليات > هل المصاصات الورقية مُضرّة بالصحة؟.. “الغذاء والدواء” توضح
04/08/2022   7:04 ص

هل المصاصات الورقية مُضرّة بالصحة؟.. “الغذاء والدواء” توضح

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المصاصات الورقية تُعد من المواد المسموح باستخدامها مع الأغذية في حال مطابقتها للاشتراطات الواردة في اللائحة السعودية المتعلقة بعبوات المواد الغذائية.

ونوهت الهيئة لـ “أخبار 24″، إلى ضرورة عدم استخدام المصاصات الورقية لغير الأغراض المعدة لها، وعدم تعريضها للعوامل المؤثرة على سلامتها مثل استخدامها مع المشروبات الساخنة.

وأكدت أنها تنفذ العديد من البرامج والدراسات المتعلقة بسلامة المواد الملامسة للغذاء، وذلك للتأكد من سلامتها ومطابقتها للوائح والمواصفات المعتمدة.

هل المصاصات الورقية مُضرّة بالصحة؟.. “الغذاء والدواء” توضح

جديد المحليات
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