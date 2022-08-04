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جديد المحليات > تعرّف على تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف
04/08/2022   7:03 ص

تعرّف على تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف

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استعرضت الجريدة الرسمية “أم القرى” اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة التي صدرت الموافقة عليها مؤخراً.

وألزمت التعديلات الجديدة المؤلفين بمراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة، والحصول على الموافقات الرسمية لنشرها وترجمتها، كما أكدت تمتع قواعد البيانات الأصلية بالحماية بفضل انتقاء وترتيب محتوياتها كإبداعات ذهنية، بينما لا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد ذاتها.

ومنحت التعديلات المؤلف الشريك في أي مصنف أن يطلب منفرداً اتخاذ الإجراءات التحفظية عن وقوع أي اعتداء على حقوقه، إضافة إلى تمتع مؤلفي مصنفات الفن التشكيلي والمخطوطات الموسيقية الأصلية بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى حق أصحاب المصنفات بتأجيرها في المملكة، مع مراعاة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك، إلى جانب اعتبار التراث الشعبي السعودي ملكاً عاماً للدولة ولا يحق لأحد إجراء أي تطوير أو تعديل عليه إلا بعد الحصول على الموافقة.

حقوق المؤلف

تعرّف على تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف

جديد المحليات
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