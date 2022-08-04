المملكة تعرب عن قلقها إزاء تقارير “الطاقة الذرية” عن عدم التزام وشفافية إيران

أعربت المملكة عن بالغ قلقها، إزاء ما كشفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها عن أعمال التحققِ في إطار اتفاق الضمانات الشاملة في إيران، وعدم امتثالها الكامل لالتزاماتها في الاتفاق، وعدمِ شفافيتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشارت المملكة إلى أن ما تقوم به إيران يشكل تهديداً لمنظومة عدم الانتشار، وعقبةً في تحقيقِ مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدة دعمها من هذا المنطلق لجميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السـلاح النووي، وتهديد المنطقة والعالم.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال الجلسة العامة لمؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.وفق “أخبار 24”.
وشدد السفير الواصل على ضرورة التصدي لانتشار التسـلح النووي في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة التعامل معه إذ لا يقتصر التهديد على المنطقة فحسب، بل على العالم أجمع، مُجددًا تأكيد المملكة على أهميةِ التزامِ الدول بمعاهدة عدم انتشار الأسلـحة النووية.