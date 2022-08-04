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جديد المحليات > طالبت بالانتباه وزيادة الحرص.. “الأرصاد” تحذر من تقلبات جوية نهاية الأسبوع
04/08/2022   7:03 ص

طالبت بالانتباه وزيادة الحرص.. “الأرصاد” تحذر من تقلبات جوية نهاية الأسبوع

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حذر المركز الوطني للأرصاد، من تقلبات جوية قد تشهدها المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أنه من المتوقع هطول أمطار تصل إلى شديدة الغزارة على جازان وعسير، قد تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة السرعة، وتساقط للبرد يومي (الخميس)، و(الجمعة).

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز، أيمن غلام، أن التقلبات الجوية التي ستشهدها مناطق المملكة نهاية الأسبوع تستدعي الانتباه وزيادة الحرص، مشدداً على أن المركز يعمل على مدار الساعة لمراقبة الأجواء وتقديم المعلومات والاستفسارات للمجتمع؛ بما يضمن المساهمة في سلامة الأرواح وحماية الممتلكات.وفق “أخبار 24”.

طالبت بالانتباه وزيادة الحرص.. “الأرصاد” تحذر من تقلبات جوية نهاية الأسبوع

جديد المحليات
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