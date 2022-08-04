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جديد المحليات > تتضمن مطاعم وكافيهات وصالات رياضية.. أمانة الرياض توقع عقوداً لتطوير 4 حدائق عامة
04/08/2022   7:03 ص

تتضمن مطاعم وكافيهات وصالات رياضية.. أمانة الرياض توقع عقوداً لتطوير 4 حدائق عامة

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وقعت أمانة منطقة الرياض 4 عقود استثمارية مع القطاع الخاص لتطوير الحدائق العامة في العاصمة؛ بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار في المدينة.

وتضمنت الحدائق المشمولة بالتوقيع حدائق الغدير، والمعالم، والنخيل، والزهور، حيث تشمل أعمال التطوير جلسات ومسطحات خضراء، ومطاعم وكافيهات، وبحيرة مائية.

كما تشمل ملاعب وصالات رياضية، وألعاب أطفال، وساحة فعاليات، ومسار للدراجات، وممرات مشاة، ومناطق تنزه.

وأكدت الأمانة أن توقيع العقود الاستثمارية يأتي في إطار جهودها الهادفة إلى إشراك القطاع الخاص في تطوير العاصمة، من خلال طرح الفرص الاستثمارية النوعية؛ للارتقاء بجودة الخدمات إلى جانب تنمية استثمارات المدينة.

تتضمن مطاعم وكافيهات وصالات رياضية.. أمانة الرياض توقع عقوداً لتطوير 4 حدائق عامة

وفق “أخبار 24”.

تتضمن مطاعم وكافيهات وصالات رياضية.. أمانة الرياض توقع عقوداً لتطوير 4 حدائق عامة

جديد المحليات
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