وجهت النيابة العامة، جهة الضبط المختصة باستكمال إجراءات الضبط والاستدلال بشكل عاجل بشأن ما تداولته الصحف عن تعرض خادمة منزلية للاعتداء بالضرب من قبل ثلاث سيدات ورجل كانت تعمل لديهم.
وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه تم التوجيه باستكمال إجراءات الضبط والاستدلال بشكل عاجل وإحالة القضية للنيابة العامة؛ وذلك وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وأضاف أنه حسب بلاغ المذكورة؛ فإنها هاربة من صاحب العمل الأصلي، وتعمل لدى الجناة دون مستند نظامي؛ مما أتاح لهم استغلالها والاعتداء عليها، وإخراجها خارج المنزل دون تمكينها من حقوقها النظامية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن النيابة العامة قد وجهت بإحالتها إلى دار الإيواء المختصة؛ لتلقي الرعاية اللازمة، مشدداً على حرمة الجناية على الأشخاص، وأن الاعتداء عليهم أو استغلالهم موجب للمساءلة الجزائية.
وأكد ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لعلاقة العمل، موضحاً أن عدم الالتزام بها قد ينتج عنه استغلال العامل، أو الجناية عليه، أو حرمانه من حقوقه التي يكفلها له النظام.