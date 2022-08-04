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جديد المحليات > “البلدية والقروية” تعلن طرح 5 آلاف فرصة استثمارية عبر بوابة “فرص”
04/08/2022   7:03 ص

“البلدية والقروية” تعلن طرح 5 آلاف فرصة استثمارية عبر بوابة “فرص”

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن طرح أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية متنوعة في مدن المملكة خلال النصف الأول من العام 2022.

وأوضحت أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها في تنمية الاستثمارات، ورفع مستوى استدامة المدن وتنويع النشاط الاقتصادي فيها.

وبينت أن الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة شملت عدداً من الأنشطة المتنوعة.

ودعت الوزارة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، إلى زيارة بوابة الاستثمار البلدي “فرص“، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية.

"البلدية والقروية" تعلن طرح 5 آلاف فرصة استثمارية عبر بوابة "فرص"

وفق “أخبار 24”.

“البلدية والقروية” تعلن طرح 5 آلاف فرصة استثمارية عبر بوابة “فرص”

جديد المحليات
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