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جديد المحليات > بمكافأة شهرية 3 آلاف ريال.. “وزارة الاتصالات” تطلق مبادرة لتأهيل الكفاءات في صناعة الألعاب الإلكترونية
04/08/2022   3:03 م

بمكافأة شهرية 3 آلاف ريال.. “وزارة الاتصالات” تطلق مبادرة لتأهيل الكفاءات في صناعة الألعاب الإلكترونية

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أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الخميس)، مبادرة “GameFounders” السعودية، لتأهيل وتطوير الكفاءات في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية.

وذكرت الوزارة أن مدة التدريب تصل إلى 6 أشهر، وسيحصل فيها المتدرب على مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف ريال في الأشهر الأولى من التدريب الذي يتناول عدة مسارات منها مسار تطوير اللعبة، ومسار تصميمها، ومسارَي فن وتسويق اللعبة.

وأضافت أن المبادرة ستشهد تواجد 50 مدربًا محترفًا، كما ستحصل الشركات الناشئة في مرحلة التسريع على منح مالية تصل إلى أكثر من 1.5 مليون ريال، داعية الراغبين في الالتحاق للمبادرة إلى التسجيل من خلال الرابط المخصص لذلك.وفق “أخبار 24”.

بمكافأة شهرية 3 آلاف ريال.. “وزارة الاتصالات” تطلق مبادرة لتأهيل الكفاءات في صناعة الألعاب الإلكترونية

جديد المحليات
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