“هيئة التراث” تعلن اكتشافات أثرية تعود للقرنين الثاني والثالث الميلاديين بجزر فرسان

أعلنت هيئة التراث اليوم (الخميس)، اكتشافات جديدة في مواقع أثرية في جزر فرسان بمنطقة جازان، على يد فريق تنقيب علمي سعودي فرنسي، بالتعاون مع جامعة باريس الأولى.
وأبانت الهيئة أنه تم اكتشاف عدد من الظواهر المعمارية، وقطع أثرية تعود إلى القرنين الثاني والثالث الميلاديين، إلى جانب قطعٍ نادرة من ضمنها درع روماني مطوي مصنوع من سبائك النحاس، وآخر من نوع “لوريكا سكواماتا” الذي يعد الأكثر استخداماً في الفترة الرومانية من القرن الأول إلى الثالث الميلادي تمثل أكثر القطع النادرة المكتشفة.
وأضافت أنه تم اكتشاف نقش من العقيق لشخصية رومانية شهيرة في تاريخ الإمبراطورية الرومانية الشرقية “جينوس”، بالإضافة إلى العثور على رأس تمثال حجري صغير.
يذكر أن فريقاً سعودياً فرنسياً كان قد قام برحلات استطلاعية واستكشافية في جزيرة فرسان عام 2005م، والتي حددت المواقع ذات الدلالات الأثرية؛ لتبدأ أعمال المسح في الجزيرة عام 2011م، وقادت الاكتشافات السابقة التي تمت خلال الفترة 2011 – 2020 إلى العديد من الاكتشافات المعمارية والأثرية؛ والتي أشارت إلى أن هذه المواقع يعود تاريخها تقريباً إلى 1400 قبل الميلاد.وفق “أخبار 24”.
وتؤكّد هذه الاكتشافات العمق الحضاري الذي تتمتع به “جزر فرسان”، وأهمية المملكة وموقعها الاستراتيجي كونها مركزاً للحضارات المختلفة، وقد أسهمت هذه الأعمال في تحقيق العديد من الكشوفات الأثرية، وأظهرت مواقع ذات أهمية؛ لتقدم إضاءات مهمة عن الدور الحضاري للموانئ التاريخية في جنوب المملكة ودورها في السيطرة على تجارة البحر الأحمر، وخطوط النقل التجاري البحري قديماً.
فصول جديدة تُضاف إلى مسيرة الامتداد التاريخي الثقافي في جزر فرسان.#هيئة_التراث pic.twitter.com/WGsStnzCIj
— هيئة التراث (@MOCHeritage) August 4, 2022