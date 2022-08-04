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جديد المحليات > من اليوم حتى الأربعاء .. “الأرصاد”: ارتفاع درجات الحرارة إلى 47 و50 درجة في هذه المناطق
04/08/2022   3:03 م

من اليوم حتى الأربعاء .. “الأرصاد”: ارتفاع درجات الحرارة إلى 47 و50 درجة في هذه المناطق

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نبه المركز الوطني للأرصاد إلى ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 47 و50 درجة مئوية في بعض المناطق في المملكة، وذلك اعتباراً من اليوم (الخميس) إلى الأربعاء القادم.

وتوقع المركز ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية لتُسجل الدرجة العظمى ما بين 47 و50 درجة مئوية.

ولفت المركز إلى أن درجة الحرارة العظمى ستتراوح ما بين 45 و47 درجة مئوية على الأجزاء الشرقية لمناطق الحدود الشمالية، والقصيم، والرياض لتمتد إلى أجزائها الجنوبية.

وفق “أخبار 24”.

من اليوم حتى الأربعاء .. “الأرصاد”: ارتفاع درجات الحرارة إلى 47 و50 درجة في هذه المناطق

جديد المحليات
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