ارتفاع أرباح “بنك الرياض” إلى 3.2 مليار ريال بأكثر من 10% في النصف الأول من العام الحالي

أعلن “بنك الرياض”، ارتفاع أرباحه من حيث الموجودات إلى نحو 3.2 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2022 بنسبة زيادة تقدر بأكثر من 10%، مقارنة بالأرباح المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعزا البنك ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، في حين كان هناك انخفاض في صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، وتوزيعات الأرباح، ودخل العمليات الأخرى.
وأضاف أن الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات يعود بشكل رئيسي لارتفاع مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى، قابَله جزئيًا انخفاض في صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى.وفق “أخبار 24”.
وأشار البنك إلى أن حقوق المساهمين بنهاية الفترة -بعد استبعاد حقوق الأقلية- بلغت نحو 4.7 مليار ريال، مقارنة بـ 4.4 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة بنسبة 4.6%.