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جديد المحليات > “أرامكو” و”سابك” تحصلان على أول شهادات اعتماد في العالم لمنتجات الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء
04/08/2022   6:51 م

“أرامكو” و”سابك” تحصلان على أول شهادات اعتماد في العالم لمنتجات الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء

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منحت شركة “تي يو في راينلاند” شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” وشركة سابك للمغذيات الزراعية، أول شهادات مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء.

وحصدت شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل “ساسرف” المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، الشهادة نظير إنتاجها أكثر من 8 آلاف طن من الهيدروجين الأزرق.

وجاء منح شركة سابك للمغذيات الزراعية في الجبيل هذه الشهادة نظير إنتاجها 37 ألف طن من الأمونيا الزرقاء.

وأكد نائب الرئيس للكيميائيات في أرامكو، أوليفييه ثوريل، أن هذه الشهادات تمثّل إنجازًا كبيرًا في إطار جهودهم لتطوير حلول الطاقة النظيفة.

من جهته، قال نائب الرئيس لكفاءة الطاقة وإدارة الكربون في “سابك”، فهد الشريهي، إن الشركة تعمل على الاستفادة من بنيتها التحتية القوية الحالية لإنتاج الأمونيا الزرقاء. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الشركة تهدف لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 20% بحلول عام 2030م، بجانب استكشاف فرص لاستخدام الهيدروجين في الكيمياء الخضراء لتعزيز دورها في تقديم الحلول المستدامة”.

“أرامكو” و”سابك” تحصلان على أول شهادات اعتماد في العالم لمنتجات الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء

جديد المحليات
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