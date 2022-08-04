أكد رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في اتحاد الغرف السعودية، رياض الزامل، أن الاستثمار الأولي في صندوق حفر الباطن والذي يأتي ضمن مبادرة صناديق المدن الواعدة؛ سيكون في حدود 100 مليون ريال.
وأضاف خلال انطلاق منتدى ومعرض أيشوب 2022 للتجارة الإلكترونية، أن المرحلة الأولى للصناديق ستكون بقيمة 500 مليون ريال موزعة على 5 مناطق، مبيناً أن هذه الصناديق إذا أثبتت نجاحها وتفاعلها مع تجار المنطقة فإن المجال سيكون مفتوحاً لرفع سقف الاستثمار.
وأوضح الزامل أن محافظة حفر الباطن تتميز بموقعها الجغرافي والقوة الشرائية وقربها من دولة الكويت الشقيقة ولها مستقبل مشرق في دعم اقتصاد الوطن. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الصندوق يأتي بدعم من محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود ولجنة ريادة الأعمال في غرفة حفر الباطن.
100 مليون ريال #الاستثمار الأولي في صندوق #حفر_الباطن ضمن مبادرة صناديق المدن الواعدة
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— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 4, 2022