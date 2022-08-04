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جديد المحليات > لإعادة تأهيل المواقع المتضررة من الحرائق.. إطلاق مشروع لزراعة 160 ألف شجرة بمتنزه الجرة بعسير
04/08/2022   6:52 م

لإعادة تأهيل المواقع المتضررة من الحرائق.. إطلاق مشروع لزراعة 160 ألف شجرة بمتنزه الجرة بعسير

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أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن إطلاق مشروع مدته عامان؛ لإعادة تأهيل المواقع المتضررة من الحرائق في غابات متنزه الجرة بمنطقة عسير.

وتضمن المشروع زراعة أكثر من 160 ألف شجرة وشجيرة من الأنواع المحلية؛ بهدف تعزيز الغطاء النباتي وتكثيفه داخل المتنزه، وإزالة آثار الحرائق، وفَحْص طبيعة التربة، وجيولوجية الموقع؛ لاختيار التصور الأنسب لإعادة تأهيل الغطاء النباتي وفقاً لأفضل الأسس العلمية.

يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والمحافظة عليها وتنميتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، فضلاً عن الكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها.

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وفق “أخبار 24”.

لإعادة تأهيل المواقع المتضررة من الحرائق.. إطلاق مشروع لزراعة 160 ألف شجرة بمتنزه الجرة بعسير

جديد المحليات
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