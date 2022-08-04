إطلاق الحملة الرقابية الثانية على محطات الوقود.. وتدشين خدمة استقبال بلاغات المستهلكين

أطلقت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، الحملة الرقابية الثانية في عدد من مناطق المملكة.
وأوضحت اللجنة أن الحملة تهدف للتأكد من التزام محطات الوقود ومراكز الخدمة بالاشتراطات النظامية اللازمة بهدف الارتقاء بالقطاع ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وفي ذات السياق، أطلقت اللجنة خدمة استقبال بلاغات المستهلكين التي ستكون بشكل مؤقت من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة، إلى حين اكتمال المنصة الإلكترونية باللجنة، لإتاحة تقديم البلاغات عن أي مخالفات، حيث سيتم معالجة هذه البلاغات أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ويمكن التقدم بالشكاوى والبلاغات على الرابط. وفق “أخبار 24”.