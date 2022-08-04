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جديد المحليات > تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني فبراير من العام المقبل
04/08/2022   6:51 م

تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني فبراير من العام المقبل

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ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وسيناقش المنتدى في مدينة الرياض يومي الإثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير من العام المقبل 2023م، مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.

ويشارك في المنتدى العديد من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء والمهتمين بهذا المجال. وفق “أخبار 24”.

تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني فبراير من العام المقبل

جديد المحليات
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