الرئيس التنفيذي للأرصاد: بدء العمليات التشغيلية للمرحلة الثانية لبرنامج الاستمطار

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد والمشرف العام على أعمال برنامج استمطار السحب الدكتور أيمن غلام، بدء العمليات التشغيلية والرحلات الجوية للمرحلة الثانية لبرنامج الاستمطار على مناطق المرتفعات الجنوبية الغربية التي تشمل: الطائف، والباحة، وعسير، وجازان، إضافة إلى سواحلها.
وأوضح خلال متابعته سير عمليات الاستمطار عبر غرفة العمليات الخاصة بذلك، أن عملية استمطار السحب للمرحة الثانية تسير وفق المخطط له، وأن العمليات الأرضية والجوية تحقق نجاحاً حسب التقديرات الأولية من المختصين والخبراء من خلال الجدول الزمني ودقة الطلعات الجوية في استهداف السحب.
وأضاف أن الفريق الفني للبرنامج يقوم بتحليل البيانات المناخية الفصلية بصورة مستمرة لتحديد المناطق ذات الظروف الجوية المناسبة لبدء عملية الاستمطار منها في المراحل القادمة؛ بهدف زيادة الهاطل المطري على كافة مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن تقنية استمطار السحب تعمل على زيادة كمية ونوعية الأمطار لأنواع معينة من السحب؛ من أجل استغلال خصائصها وتحفيز وتسريع عملية هطول الأمطار على مناطق محددة مسبقاً، وتتم من خلال طائرات مخصصة لبذر مواد دقيقة ليس لها ضرر على البيئة في أماكن محددة من السحب.
#الأرصاد: التقديرات الأولية تشير إلى نجاح العمليات الأرضية والجوية للاستمطار على #الطائف #الباحة #عسير #جازان#طقس_السعودية#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/FyRz2d1xOk
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 4, 2022