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جديد المحليات > “الاستثمار” توقِّع مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة في قطاع النقل المستدام والذكي
05/08/2022   1:06 ص

“الاستثمار” توقِّع مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة في قطاع النقل المستدام والذكي

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وقَّعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة “ألستوم”، المتخصصة في قطاع النقل المستدام والذكي؛ وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع النقل وتوطين صناعة وصيانة القطارات، إضافة إلى إنشاء مقر إقليمي للشركة في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن المذكرة تهدف إلى استكشاف مستقبل النقل المستدام في المملكة، وتحديد الفرص الاستثمارية في قطاع النقل العام المتعلقة بالبنية التحتية للسكك الحديدية، وتقنيات النقل المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية.

يذكر أن المملكة ملتزمة بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول 2060؛ لتصبح ثاني دولة في المنطقة تفعل ذلك، حيث تلعب البنية التحتية للتنقل المستدام، مثل النقل بالسكك الحديدية، دوراً رئيساً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.

"الاستثمار" توقِّع مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة في قطاع النقل المستدام والذكي

وفق “أخبار 24”.

“الاستثمار” توقِّع مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة في قطاع النقل المستدام والذكي

جديد المحليات
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