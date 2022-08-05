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جديد المحليات > “الموارد البشرية” تسحب تراخيص 9 مكاتب استقدام وتوقف نشاط 17 مكتباً لمخالفتهم الأنظمة
05/08/2022   6:50 ص

“الموارد البشرية” تسحب تراخيص 9 مكاتب استقدام وتوقف نشاط 17 مكتباً لمخالفتهم الأنظمة

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قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سحب تراخيص 9 مكاتب استقدام وإيقاف نشاط 17 مكتباً لمدة شهرين كعقوبة بديلة؛ لمخالفتهم أنظمة ولوائح نظام العمل خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري 2022م.

جاء ذلك ضمن جهود الوزارة في المتابعة والرقابة المُستمرة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة عنها والتي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل وتطوير القطاع.

ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مُخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة المتوفر عبر أجهزة الهواتف الذكية. وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” تسحب تراخيص 9 مكاتب استقدام وتوقف نشاط 17 مكتباً لمخالفتهم الأنظمة

جديد المحليات
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