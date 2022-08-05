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رياضة > تعرف على موعد كلاسيكو الاتحاد والنصر.. وموقف ديربيات الرياض
05/08/2022   6:50 ص

تعرف على موعد كلاسيكو الاتحاد والنصر.. وموقف ديربيات الرياض

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق الجولة الأولى من الدوري السعودي يوم الخميس الموافق 25 أغسطس المقبل.

ويلعب الاتحاد ضد النصر يوم الأحد 2 أكتوبر على ملعب مرسول بارك بالرياض بالجولة الخامسة.

ويواجه الهلال نظيره النصر في ديربي العاصمة الرياض في الجولة العاشرة ويتم تحديد موعد اللقاء في وقت لاحق.

وسيواجه الهلال منافسه الشباب في الجولة السابعة يوم الإثنين 10 أكتوبر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.وفق “أخبار 24”.

ويستضيف الاتحاد نظيره الهلال ضمن الجولة الـ 12 في مباراة يتم تحديد موعدها لاحقًا.

ويلعب الشباب أمام النصر بالجولة الـ 13 في مباراة يتم تحديد موعدها لاحقًا.

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الدوري

تعرف على موعد كلاسيكو الاتحاد والنصر.. وموقف ديربيات الرياض

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