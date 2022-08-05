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رياضة > حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يدشنون معسكر صربيا
05/08/2022   6:50 ص

حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يدشنون معسكر صربيا

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دشن حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين معسكرٍهم الخارجي المقام في مدينة نوفي ساد الصربية والذي يستمر حتى 15 أغسطس الجاري استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

وكانت البعثة وصلت إلى صربيا أمس الأربعاء والتي تضم 30 حكم ساحة بينهم 9 حكام شباب، ومشاركة 36 حكمًا مساعدًا بينهم 8 حكام مساعدين شباب.

وبدأت الفترة الصباحية بتدريبات لياقية، ثم محاضرات نظرية عن تعديلات قانون كرة القدم، ومراجعة لأبرز لقطات الموسم الماضي، بالإضافة لمحاضرات فنية استعدادًا للموسم الجديد. وفق “أخبار 24”.

 

في المقابل شملت الفترة المسائية تطبيقات على تقنية الـ VAR بالإضافة لتمارين بدنية وحالات تحكيمية عملية.

ومن المقرر أن يقوم الحكام خلال فترة المعسكر بإدارة مجموعة من المباريات الودية التي ستُقام في صربيا.

حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يدشنون معسكر صربيا

رياضة
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