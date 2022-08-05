طقس اليوم.. أمطار رعدية على عدة مناطق وأجواء شديدة الحرارة على الشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.
ونوه إلى أن الفرصة ستكون مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض وحائل وتبوك والجوف، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).
ولفت إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة. وفق “أخبار 24”.