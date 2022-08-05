اعتماد تكليف 4.8 ألف مدير ووكيل متميز لمدارس تعليم الرياض

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن خرمي تمديد التكليف وحركة الإدارة المدرسية للبنين والبنات والتكليف الجديد لنحو 4.8 ألف مدير ووكيل للمدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 1444هـ.
وأبان “تعليم الرياض” أن القرار تضمن التجديد لـ 1532 مديرًا و2424 وكيلاً بمدارس البنين والبنات ورياض الأطفال، ونقل خبرات وتميز 518 مديرًا ووكيلاً للاستفادة منها في مدارس أخرى للبنين والبنات.
وأوضح أنه شمل القرار انتهاء فترة التكليف لأكثر من 250 مديرًا ومديرة، حيث قدمت لهم الإدارة العامة للتعليم الشكر على ما قدموه من جهود أثناء فترة عملهم في إدارة المدارس.
وأضاف أن عدد الممكنين الجدد من مديري ومديرات ووكلاء ووكيلات للمدارس ومن تم تدويرهم؛ بلغ نحو 803 وتجاوزت نسبة التمكين والتدوير نحو 17%.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ جميع المكلفين استكمال إجراءات إخلاء الطرف والمباشرة من خلال نظام فارس قبل نهاية دوام يوم الإثنين 24 محرم الجاري. وفق “أخبار 24”.