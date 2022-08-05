مستجدات كورونا.. صفر وفيات وتراجع الإصابات والحالات الحرجة وارتفاع التعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، انخفاضًا طفيفاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل 189 حالة إصابة.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 177 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 12 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 810760 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى عدم تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس، ليظل إجمالي عدد الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة 9257 حالة.
وأشارت إلى انخفاض منحنى الحالات الحرجة؛ حيث غادرت حالة واحدة غرف العناية المركزة، ليصل إجمالي عدد الحالات الآن 112 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 303 حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 797004 حالة.