السعودية في أسبوع.. قرارات مجلس الوزراء واكتشافات أثرية وإيقاف حمدالله ومعاقبة الاتحاد

سجلت المملكة على مدى الأيام السبعة الماضية قرارات وأحداثًا هامة، كان من أبرزها صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئتين للطرق وتسويق الاستثمار.
كما شهدت الأيام الماضية الإعلان عن اكتشافات أثرية وأحداث أخرى في الوسط الرياضي، وفي السطور التالية يقدم “أخبار 24” استعراضا لأبرز هذه الأحداث:
إنشاء هيئتين للطرق وتسويق الاستثمار
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية، وإنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، وإنشاء هيئة عامة باسم الهيئة العامة للطرق.
رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة
شهد يوم الثلاثاء الماضي رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة وذلك تزامناً مع بدء موسم العمرة، وتنفيذًا للموافقة الكريمة الصادرة بهذا الشأن.
اكتشافات أثرية
أزاحت هيئة التراث الستار عن اكتشافات جديدة في مواقع أثرية في جزر فرسان بمنطقة جازان، على يد فريق تنقيب علمي سعودي فرنسي، بالتعاون مع جامعة باريس الأولى.
إيقاف حمدالله وحرمان الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد
قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف محترف فريق الاتحاد، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لمدة 4 أشهر وإيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، حامد البلوي، لمدة 6 أشهر وفرض غرامة على كل منهما، وحرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة اعتباراً من فترة التسجيل التالية، على خلفية شكوى نادي النصر ضد نادي الاتحاد بشأن التفاوض مع اللاعب حمدالله أثناء سريان عقده مع النصر.
“الأخضر” الشاب يتأهل لنهائي كأس العرب للشباب
تأهل المنتخب الوطني للشباب إلى نهائي كأس العرب بعدما تخطى نظيره الفلسطيني، ليواجه بذلك نظيره المصري.
إصدار لائحتين أكاديميتين للمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا
أصدر مجلس شؤون الجامعات لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، واللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات؛ بهدف تنظيم آلية وإجراءات الدراسة والاختبارات في الجامعات ومراحل الدراسات العليا.
وفاة الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود
أعلن الديوان الملكي وفاة الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وتمت الصلاة عليها في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تدشين كرة “دوري يلو” للموسم الجديد
أتمت رابطة الدرجة الأولى للمحترفين عقد شراكة مع العلامة التجارية (سكيلانو) لتصبح بموجبه الكرة الرسمية لدوري يلو للموسم الرياضي (2022-2023).
إطلاق خدمة البلاغات والشكاوى على محطات الوقود
أطلقت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود خدمة البلاغات والشكاوى عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة.
وأوضحت أنه تم تخصيص أيقونة للبلاغات عبر موقع الوزارة بحيث يقوم الشاكي بتعبئة البيانات المطلوبة؛ ومن ثم وصف الشكوى.
التخطيط لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية ونهائيات آسيا للسيدات
أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تقدمها بطلب للمجلس الأولمبي الآسيوي لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في “تروجينا” بنيوم، كما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه يعتزم الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026.