8 عادات إيجابية تُجنبك خطر الإصابة بالخرف

يظن الكثيرون أن التقدم بالعمر هو السبب الرئيس للإصابة بالخرف، إلا أنه لا يُعد سوى عامل بين عدة عوامل أخرى مؤثرة، وحسب الدراسات فإن 5 إلى 7% فقط فوق سن الـ60 عامًا يعانون من شكل من أشكال الخرف، فيما يلعب نظام الحياة والعادات اليومية دورا رئيسا في الإصابة بالخرف، وفي هذا التقرير نستعرض عادات بسيطة يمكن أن تحميك من الإصابة به.
الزيارات الاجتماعية
يرتبط التفاعل الاجتماعي مع الأصدقاء والعائلة، واللقاءات معهم بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 15%.
حافظ على صحتك النفسية
على الرغم من أن العلاقة لم تفهم جيدًا بعد، فإن الاكتئاب المتأخر قد يشير إلى تطور الخَرَف.
أقلِع عن التدخين.
أظهرت بعض الدراسات أن التدخين في مرحلة منتصف العمر وما بعدها يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخَرَف وأمراض الأوعية الدموية.
ممارسة النشاط البدني
تُعد ممارسة النشاط البدني المتكررة، بحسب عدة دراسات طبية، مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 35%.
الأعمال المنزلية
بحسب الدراسات أيضًا، فإن القيام بالأعمال المنزلية اليومية، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 21%.
نظام صحي ووزن صحي
يُعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يوميًا، والابتعاد عن الوجبات الجاهزة والدهون المشبعة، والحفاظ على وزن صحي من بين العادات التي تقي الإنسان الإصابة بالخرف. وفق “أخبار 24”.
مؤشرات حيوية سليمة
فيما يُعد الحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي، والسيطرة على مستويات الكوليسترول، وتقليل نسبة السكر في الدم من العوامل التي تقي الإنسان الإصابة بالخرف.
الحصول على ما يكفي من الفيتامينات
تُشير بعض الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين D في الدم يكونون أكثر عرضةً للإصابة بداء الزهايمر وأشكال أخرى من الخَرَف. ويمكنك الحصول على فيتامين D من خلال تناول بعض الأطعمة والمكملات الغذائية والتعرض لأشعة الشمس.
وأخيرا، عليك تنظيم نومك، والابتعاد عن الأماكن الملوثة، وحل مشكلات السمع، فإن هذه المشكلات قد تؤثر سلبًا على إصابتك بالخرف.