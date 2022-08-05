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جديد المحليات > “الاستثمارات العامة” يطلق الشركة السعودية المصرية للاستثمار لتعزيز استثماراته في مصر
05/08/2022   6:43 م

“الاستثمارات العامة” يطلق الشركة السعودية المصرية للاستثمار لتعزيز استثماراته في مصر

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم الجمعة عن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار بهدف الاستثمار في القطاعات الواعدة في مصر، باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في أفريقيا.

وستركز الشركة على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية من ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية.

كما ستركز على الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها وستسهم في تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية للصندوق وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي، ما يساهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل وتطوير أوجه تعاون في قطاعات استراتيجية.

وأوضح نائب محافظ الصندوق ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد الحميّد، أن الصندوق يواصل التوسع إقليمياً وعالمياً في إطار استراتيجيته 2021 – 2025. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الشركة ستعمل على الاستفادة مـن الفـرص الاستثمارية في السـوق المصرية، حيث تعد الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية التي طورها الصندوق مع المستثمرين والشركات الرائدة من بين أهم العناصر الأساسية لنجاحاته.

ويأتي إطلاق الشركة تماشيا مع استراتيجية الصندوق في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، ما يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة ضمن رؤية 2030.

“الاستثمارات العامة” يطلق الشركة السعودية المصرية للاستثمار لتعزيز استثماراته في مصر

جديد المحليات
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