“شي إن” في السعودية: 6 سنوات من النجاح والحماس.. وهذه أولوياتها تجاه المستهلك السعودي

“شي إن” إحدى الشركات العالمية الرائدة في بيع الملابس ومنتجات الحياة العصرية إلكترونياً، ومقرها الرئيسي في سنغافورة، ولها مكاتب كبرى في قوانزو ولوس أنجلوس.
ويعد التطبيق الخاص بالشركة ثاني أكثر تطبيقات التسوق تحميلاً على مستوى العالم عام 2021، كما يتابعها أكثر من 250 مليونا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعمل على جعل جمال الموضة في متناول الجميع.
منتجات أنيقة بأسعار معقولة
وتقدم “شي إن” منتجات أنيقة بأسعار معقولة، تلبي احتياجات مجموعة واسعة من الأشخاص من الملابس النسائية والرجالية، وملابس الأطفال، والأحذية، والحقائب، والإكسسوارات، وعناصر الديكور المنزلي، ومنتجات التجميل.
نفخر بوجودنا في المملكة
وتفخر “شي إن” بوجودها في السعودية التي تعد سوقًا مهمًا للغاية لها منذ عام 2017، وهي أكبر اقتصاد في العالم العربي والشرق الأوسط، بعدد سكانها الذي يتجاوز 30 مليون نسمة، وبما لديها من أساسيات قوية لنمو التجارة الإلكترونية، وانتشار الإنترنت والشباب المتمرسين على التكنولوجيا.
وتؤكد أن إطلاق رؤية المملكة 2030 زاد من حماس الشركة لكونها جزءا من هذه الرحلة التحويلية، خاصة ما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قطاع التجزئة عبر التجارة الحديثة والإلكترونية وتسريع التقدم الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
كما تتماشى التزامات المملكة في مجالات مثل الاستدامة البيئية وتمكين الشباب وتعزيز الفرص للمرأة بشكل جيد مع فلسفة الشركة، وثبت لها أن حضورها للمملكة كان القرار الصحيح.
الأولوية 1: خلق القيمة من أجل المستهلك
أولاً: حددت “شي إن” الأولويات التي تعمل عليها، وأولها خلق القيمة من أجل المستهلكين، بالسعي جاهدين لتعزيز عرض القيمة للعملاء السعوديين، والتكيف مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم.
وعبرت الشركة عن تفهمها أن قاعدة المستهلكين الشباب في المملكة تقدر الراحة بشكل كبير، ومجهزون جيدًا لاحتضان التطورات الرقمية التي تجعل حياتهم أسهل، وهو ما يلتقي مع نقاط قوة “شي إن” التي ستعمل على تقديم تجربة تسوق عبر الإنترنت أكثر سلاسة ومتعة للسعوديين، معبرة عن تفهمها للضغوط الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
وبينت أنها ستواصل تحقيق وفورات في التكاليف عبر الابتكارات الرائدة بمجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد، بأسعار معقولة، لا ينبغي أن تأتي على حساب الجودة.
الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي
كما ستواصل “شي إن” الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتطورة وستستمر في دمج الثقافة المحلية واتجاهات الموضة في تصميم منتجاتها، كما حدث وأطلقت مجموعة تسمى “Modely”تكريما للمرأة القوية والواثقة والمتطورة والأنيقة في الشرق الأوسط.
الأولوية 2: بحث إمكانية الشراكة محلياً وتعزيز نمو الأعمال
ثانياً: ستعمل “شي إن” على بحث إمكانية الشراكة مع شركات محلية أخرى والمساعدة في تعزيز نمو الأعمال وخلق فرص العمل، كما تفعل مع العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة عالمياً، مثل مصنعي الملابس والمنسوجات، والمصممين، ومقدمي الخدمات اللوجستية، واستوديوهات التصوير، وغيرها.
تعاونت “شي إن” في المملكة مع مجموعة إم بي سي، ومحطات تليفزيونية ومجلات مثل هي والجميلة وسيدتي وروتانا ومقدم خدمة الدفع تمارا، ونعلم أنه طبقا للرؤية تستهدف المملكة زيادة نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، ونحن نؤمن أيضًا بتمكين الشركات الصغيرة، ونأمل أن نلعب دورًا.
الأولوية 3: تمكين الشباب
ثالثًا: “شي إن” متحمسة لتعزيز التعاون مع الشباب في المملكة ليس فقط من قاعدة مستهلكينا الأساسية، ولكن أيضًا كشركاء مهمين، وبما أن أكثر من نصف سكان المملكة تقل أعمارهم عن 25 عامًا، وثلثيهم تقل أعمارهم عن 35 فإن هذا العدد من الشباب النابض بالحيوية كالعمود الفقري للأمة هو ميزة تنافسية هائلة، نأمل بتمكينهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم.
دعم المصممين المحليين
حظيت “شي إن” بشرف العمل مع العديد من المصممين المحليين وعقدنا شراكة مع 18 منهم ضمن برنامج SHEIN X حاضنة المصممين، الذي يوفر الأدوات والتسويق والتصنيع والدعم التشغيلي والمالي، وتساعدهم “شي إن” على تحويل تصاميمهم إلى عمل تجاري، والمشاركة في الربح بتصميم مجموعات ليست أنيقة وعصرية فحسب، بل تحتفل أيضًا بتاريخ وثقافة وهوية هذه المنطقة الغنية.
والشركة على استعداد لتقديم منح دراسية لمساعدة هؤلاء على تحقيق أحلامهم وإحداث تأثير في عالم الموضة، وتأمل في العمل مع المؤسسات المحلية مثل الكليات والجامعات.
الأولوية 4: دعم المنظمات الخيرية
رابعًا: تريد الشركة العمل مع أصدقائها في المملكة لتحديد وتعزيز القضايا الخيرية التي تهمهم، حيث أطلقت “شي إن” بعض الجهود الخيرية الأولية لدعم من هم أقل حظا. وفق “أخبار 24”.
ولإيماننا الراسخ بتمكين الشباب وصياغة مستقبل أكثر إشراقًا لهم، عملت “شي إن” مع المطربة بلقيس فتحي لإطلاق مجموعة حصرية خلال شهر رمضان الماضي، وتبرعنا بمبلغ 30 ألف دولار من المبيعات المحققة من تلك المجموعة لجمعية سند للأطفال لدعم مرضى السرطان، ونبحث عن المزيد من الطرق والقنوات لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان وأسرهم.
التعاون لتوسيع تأثير الجمعيات الخيرية
تبحث “شي إن” في كيفية تعميق التعاون مع المجموعات والجمعيات الخيرية الأخرى، للمساعدة في توسيع تأثيرها الإيجابي وتحسين حياة المزيد من الناس هنا، ويمكن للموضة أن تدعم هذا الهدف حيث تسعى الرؤية لتحسين جودة الحياة للسعوديين، وإنشاء مجتمع نابض بالحياة يتمتع فيه الجميع بحياة غنية وسعيدة ومُرضية.
وتثق الشركة في مستقبلها في المملكة وتتطلع لإقامة علاقات أعمق مع جميع شركائها وأصدقائها هنا، فالمملكة مركز رئيسي في الشرق الأوسط، وسوف تستمر مهمة للغاية بالنسبة لـ”شي إن” مع نمونا أكثر في هذه المنطقة.
وتريد “شي إن” أن تتجاوز علاقتها مع المستهلكين السعوديين علاقة البائع والمشتري؛ والمستهلك والتاجر، فهناك الكثير الذي يمكن القيام به معًا، ونحن متحمسون لمعرفة ما يمكننا تحقيقه.