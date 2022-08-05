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رياضة > سنواصل تحركنا القانوني.. بيان رسمي من الاتحاد بعد قرارات لجنة الاحتراف
05/08/2022   10:47 م

سنواصل تحركنا القانوني.. بيان رسمي من الاتحاد بعد قرارات لجنة الاحتراف

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أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، بيانًا رسميًا عقب قرارات لجنة الاحتراف بشأن قضية اللاعب عبدالرزاق حمدالله.

وشدد الاتحاد في بيانه على أن قرار لجنة الانضباط والأخلاق ما زال ابتدائيا وأنه سوف سيواصل تحركه القانوني في القضية إلى آخر درجات التقاضي المتاحة أمام الجهات الرياضية وغير الرياضية بشقيها الجنائي والمدني.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

الاتحاد

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررت إيقاف محترف فريق الاتحاد، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لمدة 4 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار (2 أغسطس)، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

كما قررت لجنة الاحتراف إيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، حامد البلوي، لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار (2 أغسطس)، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.

وفرضت اللجنة عقوبة إيقاف مدير الفريق الأول لكرة القدم في الاتحاد مشعل السعيد لمدة 3 أشهر.
كما قررت لجنة الاحتراف حرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة اعتباراً من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.

سنواصل تحركنا القانوني.. بيان رسمي من الاتحاد بعد قرارات لجنة الاحتراف

رياضة
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