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جديد المحليات > خبيرة تغذية: هذه أفضل الممارسات الغذائية بعد الاستيقاظ من النوم
05/08/2022   10:47 م

خبيرة تغذية: هذه أفضل الممارسات الغذائية بعد الاستيقاظ من النوم

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نصحت خبيرة التغذية الدكتورة رويدا إدريس بضرورة معرفة الاحتياجات الشخصية من السعرات الحرارية المتناسبة مع أسلوب حياة كل شخص، وأنه بغض النظر عن اختلاف ساعات النوم ووقت الاستيقاظ يجب الالتزام قدر المستطاع بالممارسات الصحية الغذائية.

وقالت في حديث لـ أخبار 24: إن جميع الوجبات الأساسية مهمة، ولكن إذا كان الاستيقاظ من النوم في وقت متأخر؛ فإن الأفضل لصحتنا هو تناول وجبة خفيفة ومتكاملة وصحية مثل: الزبادي، والشوفان، والفواكه الطازجة.

وأضافت أنه بعد ذلك يتم تناول باقي الوجبات، بحيث يكون بين الوجبة الرئيسية والأخرى 5 ساعات، تتخللها وجبات خفيفة مع الالتزام بالسعرات الحرارية، على أن تكون آخر وجبة قبل النوم بثلاث ساعات.

خبيرة تغذية: هذه أفضل الممارسات الغذائية بعد الاستيقاظ من النوم

جديد المحليات
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