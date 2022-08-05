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جديد المحليات > بجائزة تصل إلى 180 ألف ريال.. “السياحة” تعلن عودة معسكر رواد السياحة بنسخته المطورة
05/08/2022   10:47 م

بجائزة تصل إلى 180 ألف ريال.. “السياحة” تعلن عودة معسكر رواد السياحة بنسخته المطورة

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أعلنت وزارة السياحة، اليوم (الجمعة)، عودة معسكر رواد السياحة بنسخته المطورة بجائزة مالية تصل إلى 180 ألف ريال.

وأوضحت الوزارة أن المعسكر يهدف إلى تمكين الرياديين والمهتمين بقطاع السياحة لتطوير أفكارهم الريادية، وتحويلها إلى مشاريع رائدة لتخدم القطاع السياحي.

وأشارت إلى أن ذلك من خلال 3 هاكاثونات افتراضية ومعسكرات تدريبية، حيث يتم تقديم جلسات استشارية وإرشادية للمستفيدين، ولقاءات مع رواد أعمال متميزين في القطاع.

ولفتت إلى أن مدة المعسكر 12 أسبوعاً على 3 مراحل المرحلة الأولى في الرياض، والطائف، والأحساء، والمرحلة الثانية في جدة، وأبها، والخبر، والمرحلة الأخيرة في مكة، وجازان، والرياض.

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وفق “أخبار 24”.

بجائزة تصل إلى 180 ألف ريال.. “السياحة” تعلن عودة معسكر رواد السياحة بنسخته المطورة

جديد المحليات
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