حذرت وزارة التجارة من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة ويحتالون على المستهلكين بعد الحصول على بياناتهم السرية بطرق احتيالية.
وأوضحت الوزارة أنها رصدت عددا من حالات التحايل وقع ضحيتها مستهلكون نتيجة مشاركة معلوماتهم الخاصة في مواقع وصفحات وهمية ومزيفة تزعم صلتها بالوزارة وقدرتها على إعادة الأموال، أو تقديم معلومات شخصية وبلاغات في مواقع وهمية، أو مشاركة معلومات البلاغ في مواقع التواصل، أو الاستجابة لاتصالات من خارج المملكة عبر برامج احتيالية.
وبيّنت أنها تقوم بالتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة لضبط مرتكبي هذه الجرائم، وتحذر من تزويد أي طرف بالبيانات السرية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت وزارة التجارة أنها لا تطلب مطلقاً أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية، أو كلمات المرور ورموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم، موضحة أنها تستقبل البلاغات فقط من خلال القنوات المعتمدة لديها وهي: الرقم الموحد للوزارة (1900)، وتطبيق “بلاغ تجاري”.