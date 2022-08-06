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جديد المحليات > “التعاون الإسلامي” تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
06/08/2022   8:27 ص

“التعاون الإسلامي” تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان العسكري الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، معتبرة ذلك استمراراً لجرائم إسرائيل، قوة الاحتلال، وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحملت المنظمة إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعيةً المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان الاسرائيلي الظالم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وفق “أخبار 24”.

“التعاون الإسلامي” تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

جديد المحليات
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