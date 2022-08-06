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جديد المحليات > شاهد.. أمطار تتسبب بسقوط أعمدة كهرباء وانقطاع التيار عن قرى وهجر بنجران
06/08/2022   8:28 ص

شاهد.. أمطار تتسبب بسقوط أعمدة كهرباء وانقطاع التيار عن قرى وهجر بنجران

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تسبب هطول الأمطار، صباح اليوم الجمعة، على قرى وهجر بمحافظة حبونا شمال منطقة نجران؛ بسقوط عدة أعمدة كهربائية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 10 ساعات.

وذكر سكان القرى أن أعمدة الكهرباء تقع في بطون الأودية، وقد طالبوا مراراً وتكراراً شركة الكهرباء بتأمينها حتى لا تتكرر الانقطاعات، خاصة عند هطول الأمطار وجريان السيول لكن دون جدوى.

وأكدوا أنه تم التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء، ووعدت بالحل حينها، فيما باشرت فرق الطوارئ العمل وحتى الآن لم يتم الإصلاح، ولفتوا إلى أن هذا الانقطاع تسبب في الكثير من الضرر للسكان والمرضى والأطفال . وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أمطار تتسبب بسقوط أعمدة كهرباء وانقطاع التيار عن قرى وهجر بنجران

جديد المحليات
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